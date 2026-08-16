Es posible obtener un postre saludable sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a la cocina. Esta preparación de un mini chocoflán sin azúcar, un antojo saludable para disfrutar en tiempo récord, permite resolver un requerimiento dulce en cuestión de minutos mediante el equilibrio de sus texturas. Según se explica en la receta "la magia de este postre radica en sus capas: una base cremosa de flan con dulce de leche y una cubierta de bizcochuelo de chocolate bien esponjosa".

Los ingredientes necesarios incluyen un huevo, dos sobres de endulzante, 40 ml de leche, vainilla y una cucharada de dulce de leche para la fase inicial. Por otro lado la cobertura se elabora con harina de avena, cacao amargo, polvo de hornear, aceite y dos cucharadas de leche.

El procedimiento requiere cocinar primero el flan durante un minuto para luego verter la mezcla de chocolate encima,. En el microondas el tiempo estimado es de dos minutos con paradas cada 30 segundos para asegurar una cocción pareja.

Al momento de la elaboración resulta vital tener "atención a la potencia del microondas" para que la masa mantenga su punto ideal. Un indicador claro del éxito es que "el bizcochuelo debe verse firme en la superficie pero esponjoso al tacto". Tras retirar del calor es necesario esperar a que la temperatura baje antes de refrigerar.

La guía de pasos remarca que "el toque de heladera" por al menos una hora resulta un paso fundamental. Este período de frío "es el paso clave para que la capa de dulce de leche se funda bien con el flan y los sabores se asienten" facilitando un desmolde perfecto. Quienes prefieran métodos tradicionales pueden optar por el horno a 170 grados durante 15 minutos utilizando la técnica de baño María.