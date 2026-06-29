Receta de ñoquis de queso express para atraer la fortuna hoy el día 29

La llegada de cada 29 renueva la costumbre de servir pastas para atraer la prosperidad económica al colocar un billete bajo el plato. En esta oportunidad, la propuesta consiste en unos ñoquis de queso que eliminan la necesidad de hervir papas, lo cual reduce el tiempo de preparación a la mitad.

Esta alternativa rinde para cuatro porciones y se destaca por ser una opción sabrosa que no requiere acompañamientos complejos. El queso es considerado uno de los alimentos preferidos en Argentina y su uso en esta receta permite alcanzar un nivel superior de sabor.

Para iniciar la elaboración, es necesario triturar 500 g de queso fresco, ya sea por salut o cremoso, con un tenedor hasta formar un puré. A este ingrediente se le suman dos huevos y se mezcla con fuerza para lograr la liga necesaria. Luego se incorporan 300 g de harina 0000 de forma gradual, junto con sal y pimienta negra al gusto. La unión de los componentes debe realizarse con las manos hasta que se vuelva homogénea, sin excederse en el amasado.

El siguiente paso consiste en dividir la preparación en partes iguales para formar cilindros de un dedo de grosor sobre una superficie enharinada. Tras cortar los trozos pequeños, se les puede dar la forma clásica con una ñoquera o un tenedor. La cocción es veloz, ya que solo requiere agua hirviendo con sal y retirarlos apenas suben a la superficie.

Finalmente, la versatilidad de estos ñoquis permite servirlos de distintas maneras para no tapar su personalidad. Una opción es saltearlos con manteca, aceite de oliva y hierbas aromáticas como albahaca o tomillo. También se pueden acompañar con una salsa de tomates casera o un salteado de vegetales de estación que incluya zuchinis, berenjenas y tomates cherry.