Receta de pancitos integrales de queso con solo tres ingredientes

La elaboración de panificados caseros sumó una alternativa práctica que combina nutrición y rapidez en la cocina diaria. Se trata de unos bollitos integrales de queso que requieren únicamente tres componentes básicos y un tiempo total de trabajo de 20 minutos. El método destaca por prescindir del amasado tradicional, lo que facilita la tarea para obtener resultados inmediatos.

Para iniciar la preparación, se debe colocar en un recipiente una taza de queso crema junto con una taza de queso semiduro rallado. Los especialistas sugieren utilizar un queso crema consistente con bastante contenido graso para lograr mejores resultados, aunque también es posible emplear queso blanco si se busca una versión más liviana. Respecto al queso semiduro, se pueden elegir variedades como tybo, gouda, pategras o Mar del Plata para asegurar la consistencia y el sabor de la masa.

Una vez mezclados los quesos con una cuchara o espátula, se incorpora una taza de harina integral leudante. En caso de no contar con este tipo de harina, se puede sustituir por harina común agregando una cucharada al ras de polvo de hornear. La integración final se realiza con las manos hasta obtener una masa resistente que permita moldear las 16 bolitas. Para quienes deseen personalizar el sabor, se puede añadir una pizca de sal marina, ajo en polvo, cúrcuma o hierbas aromáticas secas.

El paso siguiente consiste en ubicar las piezas en placas para horno, ya sea sobre papel manteca o apenas aceitadas. Es importante mantener una separación considerable entre cada unidad debido a que, por efecto del leudante, crecen mucho durante la cocción. El horneado se realiza a 180 grados centígrados durante aproximadamente 15 minutos. Una vez que los pancitos se observan dorados y esponjosos, se deben retirar del calor y dejar entibiar en un plato antes de ser consumidos.