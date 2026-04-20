Receta de postre de limón súper cremoso y fácil sin usar el horno

La cocinera Agus Liporace, conocida en redes como @larusacocina, compartió una técnica sencilla para lograr un postre refrescante que no requiere cocción. Esta propuesta, que recuerda a la estructura de la chocotorta, utiliza ingredientes básicos para obtener un resultado consistente y sabroso.

Para la base y las capas se necesitan dos paquetes de galletas de vainilla o coco y leche para humedecerlas. El relleno se compone de 400 gramos de queso crema, 395 gramos de leche condensada, el jugo de tres limones y la ralladura de dos unidades. Según explica la experta, estas propuestas son rápidas e ingeniosas para resolver la cocina diaria con creatividad.

El armado comienza batiendo el queso con la leche condensada para luego incorporar el jugo y la ralladura. Una vez que la mezcla espesa, se reserva en frío. En una fuente o molde con film, se dispone una primera base de galletas humedecidas. Sobre ellas se vierte una parte del relleno, repitiendo el proceso hasta completar cuatro capas de galletas y tres de crema.

El tiempo de enfriado es fundamental para el éxito de la receta. El postre debe permanecer en la heladera durante al menos 6 horas, aunque es ideal prepararlo por la noche para el almuerzo siguiente. Si se busca una variante distinta, se puede guardar un rato en el freezer para convertirlo en un postre helado. Para la presentación final, se puede decorar opcionalmente con crema chantilly, praliné o más ralladura.

Como consejo adicional para aprovechar cítricos de calidad, se recomienda congelar la ralladura en bolsitas y el jugo en cubeteras, evitando siempre la parte blanca de la cáscara para no sumar amargor a futuras preparaciones.