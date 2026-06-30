Receta de postre latte con dulce de leche y mascarpone sin cocción

La temporada invernal fomenta los encuentros hogareños donde los postres de elaboración sencilla ganan protagonismo. Esta propuesta de la especialista Claudia Romero, de @amasamadre, publicada por Marisa Cortéz en la revista Pronto, traslada la tendencia del latte de dulce de leche que se encuentra en las cafeterías a un formato cremoso para comer con cuchara sin necesidad de utilizar las hornallas.

Para iniciar la preparación diseñada para un molde de 20 por 20 centímetros, se deben batir 200 g de queso crema junto con 250 g de mascarpone y dos o tres cucharadas de azúcar impalpable hasta lograr una consistencia homogénea.

En caso de no contar con mascarpone, este ingrediente puede ser reemplazado por queso crema. A esta mezcla se le incorporan una cucharadita de esencia de vainilla y 350 ml de crema de leche fría, batiendo todo el conjunto hasta alcanzar el punto chantilly.

El armado requiere remojar 20 vainillas en 300 ml de café espresso o intenso, que puede estar frío o a temperatura ambiente, cuidando que las piezas queden húmedas pero mantengan su firmeza. En la base de la fuente se dispone una primera capa de estas vainillas, seguida por la mitad de la crema y una distribución de 400 g de dulce de leche que puede aplicarse con manga o cuchara.

Se repite el proceso con otra capa de bizcochos, el resto de la crema y una decoración final con el dulce de leche. El postre debe permanecer en la heladera durante un tiempo mínimo de cuatro a seis horas antes de ser servido para asegurar el disfrute.