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Receta de scones salados de queso y orégano para acompañar el mate
POR REDACCIÓN
Llega una alternativa perfecta para la merienda si preferís las opciones saladas para acompañar tu infusión favorita. Con muy pocos ingredientes y pasos sencillos podés transformar el menú cotidiano con estos sconcitos caseros muy fáciles de preparar en casa. La propuesta busca solucionar la hora del mate con una elaboración rápida, económica y sabrosa para compartir con la familia o amigos.
Para elaborar esta receta vas a necesitar 250 gramos de harina leudante, 60 gramos de manteca fría y 100 gramos de queso rallado. Además vas a precisar 1 huevo, 100 ml de leche, 1 cucharadita de orégano, una pizca de sal y pimienta a gusto. Todos estos elementos se consiguen muy fácilmente y requieren un presupuesto aproximado de $2500 para lograr una masa bien sabrosa y suave.
El procedimiento comienza colocando los 250 gramos de harina en un recipiente amplio para salpimentar a gusto. Luego hay que sumar la cucharadita de orégano junto a los 60 gramos de manteca fría cortada en cubitos. Con la ayuda de las manos se debe trabajar la mezcla pacientemente hasta conseguir una textura suave y totalmente arenosa.
En ese punto exacto se incorporan los 100 gramos de queso rallado y se mezcla todo de manera uniforme. Después agregás el huevo y los 100 ml de leche de a poco hasta dar forma a una masa tierna sin amasar demasiado. Una vez lograda la masa, se estira sobre una superficie con harina hasta alcanzar 1.5 cm de espesor.
Finalmente cortás los scones utilizando un cortante redondo o un vaso y los acomodás en una placa enmantecada dejando espacio. Pincelás la superficie con huevo y opcionalmente espolvoreás con más orégano, queso rallado o semillas. Todo se lleva a un horno precalentado a 180° durante 15 a 18 minutos hasta que doren de manera uniforme.