La llegada del invierno invita a retomar preparaciones tradicionales que combinan simpleza y sabor. La sopa francesa de cebolla se posiciona como una opción accesible para entibiar los días fríos mediante el uso de ingredientes básicos como el pan y el queso.

Para iniciar esta elaboración que rinde cuatro porciones, se requiere de un tiempo de preparación de 15 minutos y una cocción total de 45 minutos. La base se compone de cinco cebollas blancas grandes cortadas en tiras finas y un diente de ajo picado.

Estos elementos deben cocinarse a fuego muy suave durante 20 a 25 minutos en una cacerola con 60 gramos de manteca y dos cucharadas de aceite, preferentemente de oliva. Es fundamental sumar una cucharadita de azúcar y una pizca de sal para lograr que los vegetales se ablanden y tomen un tono dorado sin quemarse.

Una vez que se alcanza la caramelización, se agregan tres cucharadas de harina de trigo revolviendo con rapidez por uno o dos minutos para dar cuerpo al fondo. Posteriormente, se vierten 250 mililitros de vino blanco seco y se sube el fuego por tres minutos para evaporar el alcohol. Luego se incorpora un litro de agua o caldo caliente junto con pimienta negra a gusto, dejando cocinar la mezcla tapada a fuego mínimo por otros 20 minutos para integrar los sabores.

El cierre de este plato consiste en disponer rebanadas de pan tipo baguette de 1,5 centímetros, previamente tostadas con aceite, sobre los cuencos individuales. Tras cubrir la superficie con 100 gramos de queso para fundir, se lleva la preparación al horno por cinco minutos hasta lograr un gratinado burbujeante.

Este último proceso también puede realizarse de forma efectiva en una freidora de aire a 200 grados. El uso de un caldo casero de carne o verduras aporta una profundidad de sabor que transforma la experiencia en algo superior.