La elaboración de una torta de aceite se presenta como una alternativa económica y sencilla para quienes buscan un resultado esponjoso sin utilizar manteca. Con elementos que habitualmente se encuentran en la cocina, es posible obtener un bizcochuelo alto y suave que funciona bien en cualquier momento de la jornada. Esta preparación permite sumar variantes como ralladura de cítricos o chips de chocolate para personalizar el sabor final.

Para iniciar el proceso, es necesario contar con tres huevos, 200 gramos de azúcar, 100 ml de aceite y 200 ml de leche. La estructura se completa con 300 gramos de harina leudante y una cucharadita de esencia de vainilla. El primer paso fundamental consiste en batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla luzca clara y espumosa. Este procedimiento es vital porque incorpora aire a la mezcla y ayuda a que la torta crezca durante la cocción.

Una vez lograda la base, se debe incorporar el aceite en forma de hilo mientras se continúa batiendo. Luego se agregan la leche y la vainilla, para finalmente sumar la harina previamente tamizada con movimientos suaves.

Si se prefiere, este es el momento de añadir la ralladura de limón o naranja. La mezcla debe volcarse en un molde de aproximadamente 24 centímetros, previamente aceitado, para llevar a un horno precalentado a 180 grados.

El tiempo de horneado oscila entre 40 y 50 minutos. Un consejo clave para asegurar el volumen es no abrir la puerta del horno durante los primeros 30 minutos de cocción. La torta estará lista cuando al introducir un palillo este salga limpio. Una vez fría y desmoldada, se puede conservar en recipientes herméticos o cubrir con film por tres o cuatro días a temperatura ambiente, aunque también admite el congelado por porciones para un consumo posterior.