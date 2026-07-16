Receta de un bizcocho de fruta y miel sin usar batidora

La pasteleria artesanal encuentra su maxima expresion en preparaciones sencillas que logran evocar la calidez del hogar durante las jornadas frias. Una opcion ideal para acompañar las tardes de invierno se presenta a traves de una receta que combina frutas frescas, infusion de te negro y el toque justo de miel pura de abejas. Esta alternativa destaca no solo por su sabor, sino tambien por evitar el uso de batidoras electricas, requiriendo unicamente una taza como elemento de medida para sus componentes.

La clave para obtener una consistencia liviana reside en la interaccion quimica de sus ingredientes. Al unir el te negro concentrado, elaborado con dos saquitos, con una cucharadita de bicarbonato de sodio y la miel, se produce una reaccion que genera burbujas de aire.

Este proceso otorga a la miga un tono caramelo oscuro y una esponjosidad notable, prescindiendo por completo del uso de manteca. Para asegurar una coccion uniforme en aproximadamente 40 minutos, se recomienda emplear un molde tipo Savarin con un diametro de entre 22 y 24 centimetros, lo que facilita el paso del calor por el centro de la preparacion.

La base de este bizcochuelo se conforma con tres huevos, media taza de azucar, media taza de miel pura, media taza de aceite de girasol o maiz y una manzana mediana rallada, que aporta una textura sumamente suave. Por otro lado, la mezcla seca incluye dos y media tazas de harina leudante, una cucharadita de polvo de hornear y otra de bicarbonato de sodio.

El proceso comienza precalentando el horno a 180 grados y enmantecando el molde. Luego de integrar los elementos liquidos con la manzana, se incorporan los secos tamizados de forma alternada con tres cuartos de taza de te negro tibio. Una vez lista, la masa se vierte en el molde y se hornea. Tras retirarla, se aconseja esperar de 10 a 15 minutos antes de proceder al desmolde.

Para potenciar la frescura de la preparacion, que se mantiene en perfectas condiciones hasta por tres o cuatro dias en un recipiente hermetico, se puede añadir un almibar citrico en caliente.

Este jarabe se realiza llevando a fuego medio-bajo media taza de miel, un cuarto de taza de agua, dos cucharadas de jugo de limon o naranja y cascaras para aromatizar. Tras un hervor de dos o tres minutos, el liquido templado se vuelca sobre la torta pinchada para que sea absorbido en su totalidad.