Receta para preparar el mejor pan de mesa casero, fácil, rápido y económico

El 7 de agosto se celebra a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Para honrar esta fecha, surge una propuesta para elaborar un pan casero económico, crujiente y esponjoso. Esta receta es ideal para acompañar comidas o el mate.

La elaboración es fácil y rápida al requerir únicamente de cuatro ingredientes. El secreto para obtener una corteza irresistible consiste en colocar un recipiente con agua en el piso del horno durante la cocción. Según expertos en esta técnica, el vapor generado es la clave para lograr la textura característica en la superficie.

Esta alternativa ofrece una solución sencilla para panificar en casa. Al ser una opción de bajo costo, permite que la tradición de compartir el pan se mantenga vigente sin realizar grandes gastos.