Recetas de budín de chocolate húmedos y económicos para la merienda

La pastelería casera ofrece alternativas para resolver la tarde sin complicaciones técnicas ni gastos excesivos. Existen dos métodos prácticos para obtener preparaciones de cacao con texturas aireadas y húmedas, ideales para el momento del mate o para cumplir con un antojo dulce. La primera propuesta destaca por su profundidad de sabor, mientras que la segunda prescinde de lácteos y balanzas, simplificando el proceso al máximo.

La variante de sabor intenso rinde 10 porciones abundantes y requiere un molde mediano con tubo central. Para los secos se combinan 240 gramos de harina leudante, 200 gramos de azúcar y 75 gramos de cacao en polvo.

En un recipiente aparte se baten 240 centímetros cúbicos de leche con 3 huevos, 110 gramos de aceite y aromatizante a elección, como esencia de vainilla o ralladura de naranja. Tras integrar ambas mezclas, se añaden 100 centímetros cúbicos de café frío para potenciar el cacao. La masa líquida resultante se hornea a 170 grados durante un tiempo estimado de 45 a 50 minutos.

Por otro lado, la opción económica utiliza una taza común como único elemento de medición. El procedimiento inicia mezclando 2 tazas de harina leudante con media taza de cacao amargo y tres cuartos de taza de azúcar.

A continuación se incorporan media taza de aceite y 1 taza de agua a temperatura ambiente. El batido se realiza de forma breve hasta eliminar grumos y se pasa a una budinera engrasada. Esta alternativa demanda una cocción a 180 grados que se extiende entre 40 y 55 minutos.