Recetas de budines con avena para merendar de forma saludable

La incorporación de ingredientes adecuados permite que "esa costumbre de cortar la tarde con unos mates o una infusión y algo dulce puede ser saludable si elegimos los ingredientes adecuados para preparar opciones caseras, accesibles y por supuesto, ricas".

Según la información disponible, "la avena, una de las estrellas de la repostería saludable, aporta fibras; podemos sumar frutas, semillas y harinas integrales, que suman vitaminas, grasas sanas...". Estos componentes "ayudan a lograr preparaciones más nutritivas y saciantes" que pueden resolverse con rapidez.

Entre las opciones se encuentra el budín de avena y manzana que utiliza dos tazas de cereal, dos frutas ralladas, huevos, azúcar o endulzante, leche, aceite, canela y polvo de hornear. Una variante similar sustituye la fruta por dos zanahorias ralladas.

Para quienes prefieren un perfil más rústico, la receta integral con semillas combina harina integral con chía, lino o girasol. También se destacan las versiones de banana madura y la de peras en cubos. Se recomienda que "preparalos en minutos y date el gusto" debido a que "todos son aptos para conservar en el freezer en porciones".

Para alcanzar resultados óptimos se sugiere emplear frutas maduras y evitar el sobremezclado, permitiendo que la avena repose con los líquidos antes de integrar los secos. Además de la canela, es posible utilizar cardamomo, vainilla o ralladuras cítricas. Un consejo útil indica que "si querés subirlos de nivel, reemplaza las semillas por frutos secos picados o chips de chocolate amargo y el azúcar blanco por mascabo".

Sobre estas alternativas, se afirma que "podemos seguirlas al pie de la letra o inspirarnos, para crear nuevas opciones de acuerdo con nuestro gusto personal". La cocción toma entre treinta y cinco y cuarenta minutos y debe verificarse con un palillo antes de desmoldar para evitar la condensación de humedad.