Recetas de budines salados sin harinas para toda la semana

La planificación de la alimentación semanal encuentra una solución efectiva en preparaciones con ingredientes reales que "son ideales para resolver comidas sin mucho esfuerzo". Estos platos se pueden elaborar en el horno o en la freidora de aire y "nos sirven en reemplazo de las tartas para utilizar sobrantes sin necesidad de recurrir a una masa".

Los expertos sugieren que para que estas piezas resulten perfectas es fundamental escurrir bien las verduras, usar huevos como base de la estructura, no desmoldar en caliente y freezar preferentemente en porciones.

Una de las alternativas es el budín de pollo y verduras para comer esta proteína de forma distinta. Se prepara con dos tazas de pollo cocido desmenuzado, una zanahoria rallada, medio morrón picado, una cebolla chica, tres huevos y tres cucharadas de queso rallado. El proceso requiere saltear la cebolla y el morrón para luego mezclarlos con el resto de los elementos y condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo, perejil y pimentón, horneando a 180 grados por 40 minutos.

Para quienes buscan vegetales, el budín de zapallito y queso lleva tres unidades ralladas y escurridas, tres huevos, cien gramos de queso cremoso en cubos, media cebolla, sal, pimienta y una cucharada de queso rallado. Se debe ablandar la cebolla y unirla a los vegetales y los huevos batidos, utilizando polenta para espolvorear el molde antes de una cocción de 35 minutos.

Por otro lado, la opción de carne, avena y vegetales utiliza 300 gramos de carne picada, una zanahoria, medio morrón verde, una cebolla, dos huevos y tres cucharadas de avena. La carne se saltea con la cebolla y el morrón antes de integrar la zanahoria y los huevos, cocinándose finalmente por 40 minutos.

En el rubro de las legumbres, el budín de lentejas combina dos tazas cocidas y procesadas, una zanahoria, una cebolla, dos huevos y dos cucharadas de queso rallado. Se mezcla la cebolla salteada con los demás componentes y se hornea por 40 minutos. Asimismo, el budín de garbanzos y espinaca incluye dos tazas de legumbres procesadas como pasta, una taza de espinaca cocida y escurrida, dos huevos, un diente de ajo y dos cucharadas de queso rallado.