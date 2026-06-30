Recetas de tortas de chocolate y durazno sin usar azucar ni harinas

La tendencia de la pastelería saludable gana terreno con opciones que mantienen texturas húmedas y sabores intensos sin necesidad de recurrir a ingredientes tradicionales. La nutricionista Rocío Hughetti presenta dos alternativas que buscan satisfacer el deseo de algo dulce mientras se mantiene una alimentación equilibrada.

Según la especialista, ante la duda de si es posible comer algo cremoso sin harina ni azúcar, "la respuesta es sí, porque por más que nos estemos cuidando, las ganas de disfrutar no se olvidan y la pastelería saludable es tendencia".

Para los amantes del cacao, la torta cremosa de chocolate se posiciona como una alternativa de preparación sencilla que demanda 20 minutos de trabajo inicial. El proceso comienza separando las claras de los tres huevos para batirlas a punto nieve. En un recipiente aparte se combinan las yemas con 300 gramos de queso crema y 100 gramos de chocolate semi amargo fundido junto con esencia de café o vainilla.

Tras incorporar las claras con movimientos suaves, la mezcla se vuelca en un molde de 15 por siete centímetros y se cocina a baño María en un horno a 160 grados durante una hora. Es fundamental permitir un reposo de 30 minutos dentro del horno antes de enfriar en heladera por al menos tres horas.

Por otro lado, el cheesecake de duraznos ofrece un perfil frutal con una base crocante elaborada con medio paquete de galletitas de coco y 50 gramos de manteca. Esta receta rinde aproximadamente ocho porciones y requiere procesar una lata de duraznos con 300 gramos de ricota hasta lograr una pasta lisa. A esta preparación se le suman 150 gramos de queso crema, 80 gramos de leche en polvo y los tres huevos.

El armado final puede incluir un crumble opcional antes de llevar al horno a 170 grados por un tiempo de entre 45 y 50 minutos. Al igual que la opción de chocolate, este postre necesita un periodo de frío en heladera no menor a cuatro horas para alcanzar su consistencia ideal.