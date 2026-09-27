Recetas dulces con tapas de empanadas para el mate en 15 minutos

Resolver la merienda con poco dinero es totalmente posible si aprovechas lo que tenes en la heladera. Un disco de masa para pascualina o unas tapas de empanadas olvidadas se transforman en bocados crujientes para la hora del té. Por menos de $2000 en insumos basicos, podes armar una bandeja surtida en un abrir y cerrar de ojos.

"Con un simple golpe de calor de 15 minutos en el horno, estas masas hojaldradas quedan doradas como si fueras a comprarlas a la panadería de la esquina", asegura una cocinera experta en colaciones caseras.

Cañoncitos Express de Dulce de Leche

Para esta preparación necesitas 12 tapas de empanadas, 250 gramos de dulce de leche repostero, 1 huevo para pincelar y 50 gramos de azúcar. El procedimiento consiste en estirar levemente cada tapa con un palo de madera para alargarla. Despues colocas una cucharada de dulce en el borde y enrollas ajustando bien los extremos. Pincelas la superficie con el huevo batido, espolvoreas con el azúcar y llevas a una placa a 200 grados por 12 minutos.

Palmeritas Crocantes Caramelizadas

Necesitas 1 tapa de tarta hojaldrada, 40 gramos de manteca derretida y 100 gramos de azúcar. Espolvoreas la mesada con la mitad del azúcar y estiras el disco de masa arriba. Pincelas con la manteca derretida y agregas el resto del azúcar. Enrollas ambos lados hacia el centro hasta que se encuentren. Cortas rodajas de 1 centimetro y las acomodas en una bandeja para cocinar durante 10 minutos a 200 grados, girandolas a la mitad de la coccion.

Abanicos Hojaldrados

Vas a usar 12 tapas de empanadas hojaldradas, 300 gramos de dulce de leche y azúcar impalpable para decorar. Doblas cada disco en cuatro partes sin aplastar demasiado el centro para conservar las capas. Ubicas las piezas en una bandeja para horno y cocinas a 210 grados durante 12 minutos. Una vez frías, abris la apertura principal y rellenas con el dulce.

Libritos de Membrillo o Batata

Para este clásico precisas 12 tapas criollas, 150 gramos de dulce de membrillo o batata y agua. Cortas el dulce en bastones. Colocas un trozo dentro de la tapa, doblas por la mitad y realizas un segundo pliegue longitudinal. Haces unos pequeños cortes sobre el lomo con un cuchillo, humedeces la superficie con agua, espolvoreas un poco de azúcar y horneas a 200 grados por 15 minutos hasta dorar.