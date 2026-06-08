Recetas fáciles para transformar la mayonesa en aderezos gourmet

La mayonesa comprada, presente habitualmente en los hogares, permite elaborar diversas preparaciones que realzan el sabor de carnes, ensaladas y picadas en menos de cinco minutos. Mediante el uso de ingredientes simples se pueden obtener 10 versiones diferentes que imitan el estilo de los restaurantes sin necesidad de técnicas complejas.

Entre las opciones para hamburguesas y sándwiches se encuentra el alioli express, elaborado con ajo y limón. Para esta preparación se sugiere que "para un alioli más suave que no repita, usá dientes de ajo asados al horno en lugar de crudos. Queda dulce y profundo". Asimismo, la variante picante con sriracha y soja puede asemejarse a opciones comerciales si se sigue la recomendación de que "sumale unas gotitas de aceite de sésamo y te queda idéntica a la que te cobran carísima en los locales de sushi".

La lista incluye aderezos de pimentón ahumado, dip de queso azul con 80 gramos de producto y una salsa golf mejorada con un toque de alcohol. En este último caso, se explica que "el cognac es el ingrediente que cambia todo. Si no tenés, el jerez seco funciona como un reemplazo ideal". Para quienes prefieren lo agridulce, la combinación de mostaza de Dijon y miel resulta adecuada para acompañar nuggets o cerdos.

Para platos frescos existen opciones como la mayonesa de curry o la de limón con hierbas. En esta última es esencial el uso de la cáscara de la fruta, ya que se advierte que "no saltees la ralladura de limón. Ahí está el aceite esencial que perfuma toda la salsa desde que abrís el frasco". Por otro lado, la mezcla con pesto se destaca por su versatilidad y se aconseja que "usala para aderezar una ensalada de pasta fría con tomates cherry y mozzarella. Te resuelve el almuerzo en un segundo".

Finalmente, existe una técnica para platos calientes que utiliza la mayonesa como protección térmica. Al cubrir piezas de pollo con una pasta de parmesano, ajo y mostaza, el aderezo retiene los jugos de la carne durante los 35 o 40 minutos de cocción a 200 grados.