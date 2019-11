Rechazan pedido de impugnación de comicios en Maipú, y el Frente de Todos apeló la decisión

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de impugnación de las elecciones generales en Maipú que había pedido el candidato a intendente del municipio bonaerense por el Frente de Todos, Facundo Coudannes que hoy apeló esa medida.



La denuncia presentada en la Justicia por Coudannes acusaba al actual jefe comunal, Matías Rappallini, de Juntos por el Cambio, de haber retenido los documentos a vecinos para que no puedan ir a votar.



Coudannes fue derrotado por Rappallini por 62 votos, pues de acuerdo al escrutinio provisorio sumó en las urnas 4.014 sufragios, contra los 4.076 que cosechó su rival.



Según el postulante peronista, el oficialismo llevó adelante una maniobra mediante la cual se les retuvo el documento a un centenar de cooperativistas que prestan servicios en la comuna para impedir que puedan sufragar.



Hoy se conoció que esa solicitud del Frente de Todos que pesaba sobre el intendente Rappallini no fue aceptada.



La resolución a la que tuvo acceso Télam señaló que las personas a las que les habrían retenido el DNI "no se han identificado, ni tampoco las mesas que pudieron estar involucradas en los hechos de su denuncia", y que por "dicha orfandad, se torna inviable la denuncia articulada".



Además, se indicó que la impugnación "debe ser la última instancia, debiendo resguardarse el sufragio de aquellos ciudadanos que concurrieron a votar de buena fe".



También detalló que "los hechos supuestos denunciados resultan de una vaguedad tal, al menos como fueron relatados en esta jurisdicción, que resulta imposible atenderlos".



La Junta Electoral bonaerense advirtió que solo tiene competencia en el "padrón de electores extranjeros" en el marco de la simultaneidad de elecciones establecido por el Decreto 268/19. Y agregó que en dichas mesas "no identificaron irregularidades" que puedan dar lugar a la intervención del organismo.



Tras conocerse la resolución, el intendente Rappallini manifestó en sus redes sociales que “desde su espacio político" siempre se explicó "que este tipo de maniobras atentan contra el espíritu de convivencia democrática en la comunidad, buscando confundir maliciosamente a la población".



"Instamos nuevamente a la reflexión de los actores del proceso democrático en la comunidad a quienes nos debemos responsablemente”, apuntó.



Una vez conocida y notificada la resolución, los apoderados del Frente de Todos interpusieron un recurso de nulidad extraordinario conforme la doctrina de los artículos 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.



"La Junta Electoral violentó el debido proceso judicial, ya que no trató cada uno de los agravios traídos por esta parte, sino que incumplió sus deberes naturales de custodio de los derechos emergentes del Código Electoral de la Provincia de Buenos Aires", consignaron en el escrito presentado en la junta.