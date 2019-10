Rechazan que el INAM intervenga en el caso de una mujer desaparecida en Santa Fe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó un ofrecimiento para que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) intervenga como "amicus curiae" en el caso por la desaparición de Paula Perassi, una mujer de la ciudad santafesina de San Lorenzo que fue vista por última vez en 2011 y que para los investigadores murió luego de que un empresario la obligara a practicarse un aborto. El 2 de mayo último, luego del juicio oral realizado por el hecho, los nueve acusados fueron absueltos por un tribunal que dispuso la inmediata libertad de todos ellos luego de considerar que la prueba presentada en el debate no había sido suficiente para condenarlos. Tras esa decisión, la familia Perassi y la fiscalía apelaron el fallo, mientras que el INAM pidió ser aceptado en la causa como "amicus curiae" (amigos del tribunal) a través de su directora ejecutiva, Fabiana Tuñez, pero la solicitud fue rechazada. Según informó el organismo en un comunicado de prensa, la medida fue adoptada por los jueces Javier Beltramone, Carolina Hernández y Gustavo Salvador. "El INAM entiende que las sentencias basadas en prejuicios y visiones estereotipadas de género imposibilitan una resolución judicial justa y adecuada, por lo cual solicitamos que los jueces de la Cámara Penal de Apelaciones de Rosario incorporen una perspectiva de derechos, acorde con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino", sostuvo la entidad. La presentación realizada desde el área de Litigio Estratégico, que funciona desde 2016, tenía como fin aportar normativa nacional e internacional aplicable al caso, el enfoque de género, la incorporación de testigos expertos/as y el derecho a la verdad desde el paradigma de los derechos humanos de las mujeres. Por su parte, Tuñez enfatizó que desde el INAM continuarán "acompañando a la familia de Paula y trabajando para que la Justicia adopte urgentemente la perspectiva de género". "Si queremos vivir en un país donde el reclamo por #NiUnaMenos sea un verdadero #NuncaMás necesitamos del compromiso activo del poder Judicial", agregó la funcionaria. El 5 de mayo último, un tribunal oral de Rosario absolvió por el beneficio de la duda a los cuatro civiles acusados por aborto seguido de muerte, entre ellos el empresario Gabriel Strumia, y a los cinco policías imputados por encubrimiento, al considerar que la fiscalía no aportó pruebas contundentes para dictar una condena. El tribunal, integrado por los jueces Griselda Strólogo, Álvaro Campos, y Mariel Minetti señaló en el fallo que "no logró el Estado, a través de sus fiscales, ni tampoco la actividad de los representantes de la querella, probar con la certeza necesaria en esta etapa que las personas acusadas son culpables de los delitos que se le achacaron". La teoría del caso expuesta por la Fiscalía fue que Perassi, vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, era amante del empresario Strumia y al quedar embarazada fue obligada por éste y su esposa a realizarse un aborto, práctica en la que habría muerto. Para los investigadores, el presunto aborto fue practicado con la ayuda de una partera y del asistente de Strumia, pero todos fueron absueltos.