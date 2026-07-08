Rechazaron la domiciliaria de Morena Rial y pronto volvería a la cárcel

La justicia decidió denegar la solicitud de libertad condicional para Morena Rial tras confirmarse su sentencia de tres años de prisión. Esta resolución ocurre luego de un juicio abreviado donde la joven admitió su culpabilidad en diversos robos cometidos en las zonas de Villa Adelina, San Isidro y Castelar. Aunque la defensa confiaba en obtener este beneficio por tratarse de una pena excarcelable, los magistrados optaron por mantener la restricción de la libertad.

Su abogado, Alejandro Cipolla, utilizó sus canales digitales el día siete de julio de 2026 pasadas las 20 horas para dar a conocer la noticia y manifestar su malestar. El profesional de las leyes comunicó que "Lamento informar que se rechazó el pedido de libertad condicional de Morena Rial".

Durante su descargo, el letrado puso en duda la objetividad del tribunal al sostener que "A mi entender, el tratamiento que está recibiendo esta causa resulta excesivamente severo y genera serias dudas sobre la imparcialidad con la que está actuando".

El expediente judicial generó gran repercusión debido a la participación del hijo menor de edad de la involucrada en los eventos criminales. Según los informes, las desobediencias a las órdenes de los jueces y el impacto de sus palabras en la prensa también influyeron en el clima social negativo.

Cipolla vinculó la celeridad y severidad del caso con otros procesos mediáticos al declarar que "Como opinión personal, también me preocupa que este caso pueda desviar la atención pública de las críticas y cuestionamientos existentes en torno al accionar judicial en la causa por la muerte de Diego Maradona".

La causa continuará su curso mientras la sociedad sigue de cerca el destino de la influencer. El reconocimiento de los hechos delictivos y el cumplimiento de la sentencia marcarán el futuro cercano de Rial tras el rechazo de su pedido legal inicial.