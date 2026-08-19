En una inédita jornada de protesta, un grupo de manifestantes caracterizados como el mago Gandalf irrumpió frente a la residencia del magnate germano-estadounidense Peter Thiel, ubicada en el exclusivo barrio porteño de Palermo Chico.

Bajo la consigna "Gandalfs del sur", la agrupación se movilizó vestida con túnicas grises, sombreros puntiagudos y barbas para expresar su contundente rechazo a la presencia en la Argentina de Palantir, la firma tecnológica de análisis masivo de microdatos y ciberinteligencia fundada por el propio Thiel.

La manifestación combinó el folclore del fútbol argentino con referencias al universo literario de J.R.R. Tolkien, de donde la compañía toma su nombre en alusión a las piedras videntes de la saga.

Con pancartas que rezaban "You shall not pass, la concha de tu madre" y cánticos dirigidos contra el empresario, los manifestantes repudiaron el uso de herramientas de vigilancia masiva en el país.

Tras la protesta, la agrupación evitó dar entrevistas y difundió un comunicado en el que calificaron a Thiel de "súper villano" y llamaron a "encender la primera almenara para iluminar un camino de resistencia" frente al desembarco de su tecnología.

El "Gandalfazo" provocó un impacto inmediato en la agenda del cofundador de PayPal y financiero de capital de riesgo. A raíz de la visibilidad y el tono del reclamo frente a su propiedad, Thiel decidió cancelar a último momento su participación en la jornada empresarial "Vientos de Cambio", una actividad de la que estaba prevista su intervención junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.



