Un violento episodio ocurrido durante la tarde de este jueves dejó a un joven hospitalizado y abrió una investigación judicial que, por ahora, está marcada por las contradicciones de la propia víctima. Se trata de Maximiliano Nahuel Alaniz Pantano, de 27 años, quien sufrió una herida cortopunzante en la axila izquierda tras ser atacado en circunstancias que aún no fueron esclarecidas.

El hecho se produjo en la vía pública y obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia. Según las primeras informaciones, Alaniz Pantano perdió una importante cantidad de sangre en el lugar donde fue agredido, por lo que una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.

Apenas comenzaron las actuaciones policiales, los investigadores se encontraron con una serie de inconsistencias en el relato del herido. Al ser entrevistado por efectivos policiales para determinar quién lo había atacado y cómo ocurrió el episodio, el joven ofreció distintas versiones que generaron dudas sobre la verdadera mecánica del hecho.

En un primer momento aseguró que había participado de una pelea y que durante ese enfrentamiento recibió un puntazo. Más tarde modificó su declaración y sostuvo que había sido víctima de un robo de 10 mil pesos, ocasión en la que resultó herido con un arma blanca. Sin embargo, una vez ingresado al Hospital Rawson volvió a cambiar su relato y manifestó que “dos flacos le pegaron un puntazo”.

Las contradicciones llevaron a los investigadores a sospechar que Alaniz Pantano estaría ocultando información relevante para esclarecer la agresión. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el joven se negó a denunciar formalmente el hecho y tampoco quiso aportar datos sobre la identidad de quien o quienes le provocaron la lesión.

Mientras permanecía en observación médica, protagonizó además un episodio de tensión dentro del nosocomio. Tras ser atendido en la Guardia de Urgencias, perdió el control y comenzó a causar disturbios, situación que requirió la intervención del personal presente para contenerlo.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, dirigida por la fiscal doctora Adriana Salica, quien dispuso una serie de medidas destinadas a reconstruir los hechos y determinar las circunstancias exactas de la agresión.

En paralelo, los investigadores analizaron una posible conexión entre el ataque y un procedimiento policial realizado horas antes en el entorno familiar del herido. Según trascendió, durante la noche del miércoles efectivos policiales allanaron la vivienda de Alaniz Pantano y detuvieron a su padre.

A partir de ese antecedente surgió la hipótesis de que la agresión pudiera estar vinculada a un enfrentamiento derivado de ese operativo o a un eventual ajuste de cuentas. No obstante, esa línea investigativa aún no fue confirmada y forma parte de las distintas posibilidades que evalúan los pesquisas.

Por el momento no hubo personas detenidas ni identificadas como responsables del ataque. La falta de colaboración de la víctima y los sucesivos cambios en su versión de los hechos complicaron el avance de la investigación, que continúa abierta con el objetivo de establecer qué ocurrió realmente detrás de la puñalada que casi le cuesta la vida al joven de 27 años.