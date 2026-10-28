Recién divorciada de Icardi, Wanda Nara respondió si volvería a casarse

Wanda Nara y Mauro Icardi acaban de finalizar su proceso legal de divorcio en medio de un momento de gran exposición mediática. La conductora Wanda Nara se encuentra disfrutando de un presente sentimental muy especial con su actual pareja Martín Migueles. Durante la última emisión del exitoso programa de televisión MasterChef Celebrity la empresaria protagonizó un divertido momento televisivo.

El humorista Campi apareció caracterizado como su recordado personaje Jorge el quinielero cholulo y gritón para sorprender a todos los presentes. El participante del popular reality de cocina aprovechó la charla para hacerle una pregunta muy directa a la conductora sobre su vida sentimental. "¿Vos nunca un marido como la gente?", le consultó con su estilo humorístico provocando risa en todos los integrantes del estudio.

"Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio", contestó Wanda Nara en referencia al trámite con Mauro Icardi que finalizó hace apenas unos días. Pero el humorista no se quedó conforme con esa respuesta y quiso saber si la mediática estaría dispuesta a dar un paso con su novio Martín Migueles. "¿Vas a casarte de nuevo?", le disparó en medio de la divertida interacción televisiva que rápidamente captó la atención del público.

Sin dudarlo un instante Wanda Nara respondió con total sinceridad ante la consulta sobre un nuevo matrimonio: "No, no sé, voy a esperar un poquito". La respuesta llega pocos días de que Wanda sorprendió en las redes sociales al dedicarle un romántico saludo de cumpleaños a su actual pareja. Aquella publicación estuvo acompañada por un llamativo collage de imágenes inéditas que reflejaron la gran complicidad que existe entre ambos.

Entre las postales que compartió la famosa figura hubo fotos íntimas besos y momentos de gran complicidad que dejaron en evidencia la cercanía de la pareja. Además en esa misma ocasión le dedicó un mensaje muy especial para celebrar un nuevo año de vida junto al hombre que la acompaña. Mientras disfruta plenamente de su relación con Migueles y celebra haber cerrado una etapa con Mauro Icardi la conductora dejó una puerta abierta.

Wanda Nara dejó en claro que al menos por ahora no tiene ningún apuro por volver a pasar por el altar ni contraer matrimonio nuevamente. La conductora mantiene su enfoque en su presente laboral dentro de la televisión y en afianzar este nuevo vínculo sentimental que tanto da que hablar. De esta manera la empresaria continúa acaparando todos los portales de espectáculos mientras transita una nueva etapa libre de compromisos legales anteriores.