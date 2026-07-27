La investigación por el artefacto incendiario hallado frente a una vivienda en la zona de Tucumán y San Luis, en Capital, comenzó a enfocarse en los elementos que contenía el dispositivo. El comisario Víctor Cabrera, jefe de la División Explosivos de Bomberos, confirmó que se trataba de un artefacto improvisado con componentes preparados para generar un foco ígneo y causar daños.

"En el interior de la caja había tres recipientes con un líquido y una mecha de aproximadamente 20 metros de longitud", detalló Cabrera a DIARIO HUARPE al describir el contenido del artefacto encontrado por un vecino en la puerta de un consorcio.

Según explicó el jefe policial, los recipientes estaban dispuestos dentro de una caja de zapatillas y conectados a la mecha, lo que motivó la inmediata intervención de personal especializado.

"Una vez que trabajó el personal de la División Explosivos, se constató que era un artefacto improvisado del tipo incendiario que tenía todas las partes necesarias para causar daños o lesiones", afirmó el comisario.

Pericias y análisis

El dispositivo fue secuestrado para ser sometido a pericias, con el objetivo de determinar qué tipo de líquido contenían los recipientes y cómo había sido armado el sistema de ignición.

"Ahora se realizarán los análisis técnicos correspondientes para establecer la composición de los elementos encontrados y reunir evidencia útil para la investigación", señaló Cabrera.

La causa quedó en manos de la comisaría jurisdiccional, que trabaja para determinar el origen del artefacto y quién lo dejó frente a la vivienda. Mientras tanto, los investigadores también analizan registros de cámaras de seguridad y toman declaraciones a vecinos de la zona para intentar reconstruir los movimientos previos al hallazgo.