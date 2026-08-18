Boca enfrentará este martes a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja de 3-1 conseguida en el partido de ida disputado en el estadio de Huracán. Pese a la diferencia, el entrenador del conjunto paraguayo, Jorge González, se mostró confiado y lanzó una desafiante declaración antes del encuentro.

“Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción”, aseguró González en diálogo con TyC Sports. El técnico consideró que su equipo tuvo momentos favorables en el primer partido y confía en poder cambiar la historia como local.

El entrenador de Recoleta también hizo referencia al desarrollo de la ida y destacó que, cuando ambos equipos estuvieron con once jugadores, sus dirigidos consiguieron imponerse por momentos. “Tenemos la madurez necesaria, sabemos que once contra once ganábamos 1 a 0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar”, sostuvo.

La serie comenzó de manera favorable para el equipo paraguayo. Recoleta se puso en ventaja rápidamente en Buenos Aires con un gol de Pedro Ríos, pero Boca logró reaccionar y terminó dando vuelta el marcador para imponerse 3-1.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió el empate mediante Santiago Ascacíbar y luego pasó al frente con un tanto de Milton Delgado. Finalmente, Leonel Flores marcó el tercero para el Xeneize. Recoleta, además, terminó el encuentro con nueve jugadores por las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.

A pesar de la derrota, González considera que el resultado dejó abierta la serie. El entrenador paraguayo confía especialmente en la localía y en el planteo que preparó para intentar sorprender a Boca en Asunción.

“Estoy seguro de que vamos a hacer historia”, había señalado González antes de la serie, cuando anticipó el enfrentamiento contra el equipo argentino. El técnico paraguayo volvió a transmitir confianza en la previa de la revancha.

El desafío no será sencillo para Recoleta: deberá ganar por dos goles de diferencia para llevar la serie a una definición, mientras que una victoria por tres o más tantos le permitiría avanzar directamente. Boca, en cambio, buscará administrar la ventaja obtenida en el primer partido y asegurar su lugar en los cuartos de final.

El partido tendrá además un condimento especial para Recoleta después de la experiencia vivida en la ida. Tras aquel encuentro, González había destacado el ambiente generado por los hinchas de Boca en Huracán y reconoció el impacto que tuvo jugar ante una multitud que alentó durante todo el partido.

La revancha se disputará este martes 18 de agosto en Asunción, donde Recoleta intentará concretar la remontada que su entrenador considera posible. Boca llega con la ventaja de dos goles y buscará cerrar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.