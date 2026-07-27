Reconstruir Coquimbo tras el temporal tardaría tres años e inversión millonaria

Chile comenzó el operativo para levantar a la Región de Coquimbo. El impacto de un sistema frontal que superó los 300 milímetros de agua causó el desborde de ríos y dejó a miles de personas aisladas. Ante la magnitud de la crisis, que incluyó víctimas fatales y la declaración del Estado de Catástrofe junto a la Alerta Sanitaria, las autoridades confirmaron que la reconstrucción demandará entre tres y cinco años.

El gobernador Cristóbal Juliá encabezó el anuncio de un plan de inversiones superior a los US$18.600 millones para asistir a las comunas. El funcionario sostuvo que "La reconstrucción de la Región de Coquimbo requiere un esfuerzo extraordinario y ya decidimos priorizar nuestros recursos para enfrentar esta emergencia" con el fin de reactivar la economía local. De ese presupuesto, 6.000 millones se enviarán a los municipios y 8.000 millones se usarán para fortalecer sectores como la pesca, el turismo, la agricultura y la pequeña minería a través de Corfo.

Juliá también remarcó la necesidad de contar con el apoyo del gobierno nacional para no agotar los fondos regionales. El mandatario aseguró que "Una reconstrucción de esta magnitud no puede recaer únicamente en las regiones. Si debemos reorganizar nuestras prioridades presupuestarias para que las familias recuperen cuanto antes la normalidad, lo vamos a hacer" durante el proceso.

En esta línea, el arquitecto Alejandro Orellana señaló que la prioridad inicial es restablecer servicios esenciales como luz y agua potable, ya que el 42% de la población aún sufre cortes del suministro hídrico, el cual se asiste con 50 camiones aljibe y 200 puntos de abastecimiento.

Por otro lado, el delegado presidencial Víctor Pino informó que la administración central ya movilizó US$6.000 millones para las tareas de emergencia inicial, que incluyen subsidios habitacionales. Mientras equipos de voluntarios retiran toneladas de escombros y troncos en las playas de La Serena, los técnicos trabajan en planes de resiliencia territorial.

El urbanista Rodrigo J. Tapia Cerda advirtió que el crecimiento desordenado de las ciudades redujo el drenaje natural, por lo que las nuevas obras buscarán reducir riesgos futuros y reubicar viviendas situadas en zonas vulnerables.