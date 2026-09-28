Récord de daños por el último Zonda en San Juan: 30 casas quemadas

Una jornada crítica se vivió en la provincia a causa del azote del viento Zonda. Los focos de fuego multiplicados en varios departamentos derivaron en destrucción de inmuebles, pérdidas de bienes muebles, vehículos y animales. Desde los organismos de emergencia calificaron el escenario como uno de los momentos más complejos del último tiempo.

Las autoridades del área provincial confirmaron la gravedad de la situación tras los operativos de contención. Diego Morales, al frente de Protección Civil, declaró en Canal 13 San Juan: “Nunca se nos habían quemado 30 casas en un viento Zonda”. El funcionario destacó que las llamas impactaron de forma dispar, dejando a varias familias en la calle con pérdidas totales, mientras que en otros inmuebles los daños fueron parciales.

El despliegue de las fuerzas de rescate requirió la intervención coordinada de dotaciones policiales, cuadrillas de Bomberos Voluntarios y asistencia con camiones cisterna de distintas municipalidades. En zonas como Valle Fértil, Caucete y Angaco se contabilizaron 12 focos simultáneos, lo que complicó el cálculo exacto del terreno arrasado. Al respecto, el titular del organismo indicó: “Es muy difícil determinar la cantidad de hectáreas”.

Además de la asistencia directa, las autoridades alertaron sobre la necesidad de establecer nuevos esquemas de trabajo ante la emergencia. Morales señaló que la intencionalidad o negligencia humana detrás del inicio de las llamas obligará a reformular los patrullajes e implementar un comando unificado para adelantarse a los focos antes de que se vuelvan incontrolables.