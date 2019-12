Recordatorio de la agencia Télam para el lunes 16 de diciembre de 2019.

SANTILLI INFORMA SOBRE LA INVESTIGACIÓN TRAS EL ATAQUE A TURISTAS INGLESES EN PUERTO MADERO



- 07:45 Lugar: General Hornos 238. El vicejefe de Gobierno porteño a cargo del ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, informan las últimas novedades respecto a la investigación que se inició tras el ataque a los turistas ingleses en Puerto Madero, en la Jefatura de la Policía de la Ciudad.







LA UCR ELIGE SU NUEVA MESA DE CONDUCCIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2021



- 14:00 Lugar: Alsina 1786 - CABA- El Plenario Constitutivo de Delegados al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical elige las nuevas autoridades partidarias para el período 2019-2021.



- Los medios de comunicación interesados en cubrir este evento deben acreditarse por correo electrónico a la casilla prensa@ucr.org.ar.







El TOF 6 DA A CONOCER LA SENTENCIA EN EL JUICIO "COORDINACIÓN FEDERAL"



- El Tribunal Oral Federal Número 6 de la ciudad de Buenos Aires da a conocer la sentencia en el juicio de "Coordinación Federal", compuesto por dos causas unificadas que comprenden delitos de lesa humanidad cometidos en dos centros clandestinos de detención ilegal.



- Las víctimas de estos crímenes estuvieron cautivas en los centros de Superintendencia-Coordinación Federal y en otro conocido como Azopardo.







SE CONOCE LA SENTENCIA AL CAMIONERO QUE ATROPELLÓ A UN ADOLESCENTE EN VICENTE LÓPEZ



- Se conoce la sentencia al camionero que atropelló el año pasado al adolescente de 17 años Manuel Folgueira, en Vicente López, y no se detuvo para asistir al joven.







ESTA SEMANA SE DEFINE QUIÉNES CONDUCIRÁN VARIAS EMPRESAS ESTATALES



- Los titulares del organismos como Astillero Río Santiago, Aubasa y Absa, entre otros, se terminan de definir esta semana.



- El ex diputado nacional y ex sindicalista aeronáutico Ariel Basteiro podría asumir la presidencia del Astillero Río Santiago, una de las fábricas navales más importantes de Latinoamérica.







ARRIBA DESDE FRANCIA EX POLICÍA ACUSADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD



- El ex policía Mario Sandoval, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, arriba desde Francia en cumplimiento de una orden de extradición solicitada por Argentina, para ser juzgado por la desaparición de un estudiante en 1976.



- Sandoval, de 66 años, viaja en un vuelo de la aerolínea Air France con destino a Capital Federal.







CIERRAN LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA DESDE HUDSON



- La Autopista Buenos Aires-La Plata se cierra desde las 23 del lunes



hasta las 3.30 del martes en el tramo Hudson-La Plata, en sentido a la ciudad de Buenos Aires por obras en la futura bajada en la localidad de City Bell.



- Por ello, estará afectado el ingreso a la Autopista y la alternativa será Camino Centenario y luego Ramal Gutiérrez.







FÚTBOL: SORTEAN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES DE EUROPA



- 08:00- Los cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa se sortean en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, con televisación de Fox Sports.



- Además de los octavos de final de la "Champions" también se sortean los dieciseisavos de final de la Liga de Europa.