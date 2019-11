Recordatorio de la agencia Télam para el lunes 4 de noviembre de 2019.

MACRI ENCABEZARÁ UNA REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO CON VISTAS AL ROL OPOSITOR DE JUNTOS POR EL CAMBIO







- El presidente Mauricio Macri encabeza una reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, que marcará el inicio de una nueva etapa signada por la transición hasta el 10 de diciembre y el rol opositor que tendrá Juntos por el Cambio como primera minoría en la Cámara de Diputados.







ALBERTO FERŃANDEZ SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE MÉXICO







- El presidente electo Alberto Fernández se reúne con el jefe de estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su agenda en el país norteamericano, el primero que visita luego de haber ganado las elecciones el 27 de octubre último.







- La reunión con el mandatario mexicano está programada para las 11 (14 de Argentina) en el Palacio Nacional, sede del gobierno de México, donde también almorzarán y luego Fernández dará una rueda de prensa.







VEREDICTO EN EL JUICIO A CINCO EX MILITARES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA PLATA







- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de La Plata da a conocer el veredicto en el juicio a cinco ex militares del Batallón de Comunicaciones de Comando 601 de City Bell por dos homicidios, privación ilegal de la libertad y tormentos aplicados a una niña de doce años durante la última dictadura.







LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA ABORDA "CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA".







- La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reúne desde hoy y hasta el 9 de noviembre en la ciudad bonaerense de Pilar para abordar



"criterios para la prevención de los delitos de abusos sexuales en la Iglesia", entre otros tremas de la "realidad pastoral del país".







- El encuentro se realiza en la casa de ejercicios espirituales El Cenáculo, en Pilar, norte del Gran Buenos Aires, presidido por monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro.







MÁS DE MEDIO MILLAR DE EMPRESAS EN LA OCTAVA EDICIÓN DE CYBERMONDAY







- Más de 550 empresas participan de la octava edición del CyberMonday entre hoy y el miércoles.







- La cantidad de firmas es un nuevo récord en el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).







EL SAME CAPACITA GRATIS A VECINOS DE LA PLATA EN RCP Y PRIMEROS AUXILIOS







- El servicio de emergencias SAME ofrece hasta el viernes capacitaciones gratuitas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en la ciudad de La Plata.







- La actividad, llamada "El SAME en tu plaza", se hace de 9 a 15 en el Parque San Martín, en calles 25 y 50.







FÚTBOL:







Superliga:



19:00 Defensa y Justicia - Argentinos Juniors



21:10 Huracan - Lanús



21:10 Central Córdoba - Vélez Sarsfield