Quedan pocos días para que comience la Copa del Mundo, mientras se espera el gran acontecimiento deportivo internacional, la “Caravana Mundialista” de GRUPO HUARPE, sigue recorriendo las calles y rincones de Nueva Orleans con sus secretos e historias fascinantes.

En el marco del programa Yo Te Invito, la nueva transmisión de Ana Paula fue desarrollada desde la mítica Ruta 66, que une el este y oeste de Estados Unidos. Con el sonido de la guitarra de Pappo’s Blues como cortina de fondo, las escenas del recorrido que está haciendo el móvil en el trayecto de Nueva Orleans a la ciudad de Memphis. De este modo, Ana Paula fue relatando las anécdotas del viaje al costado de la ruta.

En la charla entre Ana, Alejandro y Brenda en la transmisión, se fue mostrando las imágenes del tranvía más antiguo del mundo. Este medio de transporte tiene casi 200 años de existencia recorriendo la ciudad de Nueva Orleans.

Ana Paula al costado de la Ruta 66 hablando para Yo Te Invito

“La línea 18 es una de las más famosas, antes eran tirados por caballos y tiempo después, fue modernizándose usando vapor primero y hoy en día, es eléctrico”, contó Ana Paula.

Además, pudo subirse a una unidad y conocer cómo funciona el sistema por dentro. Por otro lado, fue conociendo las icónicas mansiones de la zona residencial de la ciudad estadounidense.

La ciudad luce con orgullo el funcionamiento del tranvía.

“Son unas mansiones hermosas, antiquísimas que fueron propiedades de gente muy famosa en Estados Unidos. Hoy, ya no es tanto porque algunos de estos lugares están vendidos”, contó.





“El tranvía circula en una vía que está en una calle muy importante que se llama Calle Canal, podemos decir, como Canal Street. Esa calle se llama así, porque en la época en donde la ciudad, coexistían norteamericanos, franceses y españoles. Entonces ahí planificaron construir un canal, pero nunca llegaron a hacer el canal. Pero esta calle bien ancha divide realmente una ciudad moderna y otra más afrancesada y antigua”.

Mansiones de las zonas residenciales de la ciudad.

En otro orden, y ya entrando en clima mundialista, Ana Paula contó sobre el último entrenamiento de la Selección Argentina en el Sporting Kansas City y que el combinado albiceleste se dirige a Houston para enfrentarse contra Honduras, el próximo sábado.

Salida a Memphis del móvil de Huarpe por la mítica Ruta 66.