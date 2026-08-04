Profesionales y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) denunciaron un fuerte plan de ajuste, persecución y desarticulación en torno al Proyecto Carem, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina.

A través de la eliminación arbitraria de un adicional salarial, trabajadores de las sedes de Bariloche, Ezeiza y Constituyentes sufrieron un recorte de hasta el 30% en sus ingresos. Según los manifestantes, la medida afectó de manera selectiva a cerca de 50 profesionales que habían participado en una protesta pacífica contra la actual gerencia.

El ingeniero y delegado de ATE-CNEA, Daniel Sánchez, determinó que apelarán esta decisión en la justicia mediante “denuncias por el maltrato laboral que esto conlleva”. “La aplicación parcial y selectiva de la medida, sin criterios objetivos conocidos ni acto administrativo que la fundamente, genera una seria preocupación respecto de su legalidad y razonabilidad”, expresa un comunicado de ATE-CNEA.

La eliminación de este incentivo forma parte de una serie de medidas que el gobierno de Javier Milei realiza en pos de vaciar la CNEA, dejándola sin profesionales y sin recursos. “Hay una ley y debería haber un decreto que dé de baja al Proyecto CAREM, pero pueden vaciarlo y que finalmente quede en la nada”, sostuvo en diálogo con este diario el integrante del grupo de Física, Estadística e Interdisciplina, Ignacio Cortés.

El Carem es uno de los proyectos más grandes del organismo, con un grado de avance del 70% de su obra tras la inversión de 690 millones de dólares. El trabajador de la CNEA explicó que se trata de un “Small Modular Reactor que le daría a Argentina una ventaja competitiva muy grande, y lo están desmantelando en favor de Meitner Energy, una empresa de capitales extranjeros que también viene a vender reactores SMR”.

Desde que inició la gestión libertaria, gracias a las nuevas autoridades administrativas colocadas en los distintos organismos científicos, se armó toda una “normativa específica para trasladar capital intelectual del Estado a iniciativas privadas”, sostuvo Cortés.

Sánchez determinó que los jefes más importantes del CAREM se vieron afectados por la eliminación de este incentivo, “por lo tanto, esta es una medida revanchista y de hostigamiento”. Además, explicó que se puede tratar de una estrategia para desarmar sectores particulares de trabajo. “Por ejemplo, las pastillas de uranio no se van a poder hacer más porque no van a estar las personas especializadas en hacer el combustible del SMR”.

El impacto en los sueldos es una reducción que en algunos casos llega al 30%. Se vieron afectados trabajadores de la CNEA de las sedes de Bariloche, Ezeiza y Constituyentes. Según el ingeniero, “un primer estimativo que tenemos es que les afectó a unas cincuenta personas, pero las autoridades no dieron ningún tipo de información específica sobre esta medida totalmente arbitraria”.