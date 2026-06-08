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Mundo > Ballotage en Perú

Recuento reñido entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El candidato de Juntos por el Perú, suma por el momento, un total de 8,799,330 sufragios, lo que representa el 50.022% de los votos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra el 49.978%.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La izquierda toma la delantera por poco en un recuento muy reñido, cambiante y muy lento. 


El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez suma por el momento, un total de 8,799,330 sufragios, lo que representa el 50.022% de los votos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra el 49.978%, que representa 8,791,529 votos.

La diferencia cuando se llevan computados más de 17 millones de votos es de entre ambos candidatos es de 7,801 votos, o sea un 0,044 por ciento, lo que significa que el recuento final va a ser muy intrincado, y sin dudas, será muy discutido.

En función de estos datos se reafirma la posibilidad de que los resultados finales de las elecciones presidenciales en Perú, se conozcan recién a mediados del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

 

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