

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez suma por el momento, un total de 8,799,330 sufragios, lo que representa el 50.022% de los votos, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra el 49.978%, que representa 8,791,529 votos.

La diferencia cuando se llevan computados más de 17 millones de votos es de entre ambos candidatos es de 7,801 votos, o sea un 0,044 por ciento, lo que significa que el recuento final va a ser muy intrincado, y sin dudas, será muy discutido.

En función de estos datos se reafirma la posibilidad de que los resultados finales de las elecciones presidenciales en Perú, se conozcan recién a mediados del julio próximo, poco antes de la transferencia del mando en el país, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).