En la previa del Día de la Madre, la peatonal sanjuanina se llenó de bolsas, regalos y apuros, pero también de palabras que pocas veces se dicen en voz alta. DIARIO HUARPE les propuso a quienes recorrían el microcentro una consigna simple: imaginar a sus madres enfrente y decirles aquello que les nace del corazón. Las respuestas fueron breves, espontáneas y atravesadas por agradecimientos, recuerdos y emoción.

Hubo quienes aprovecharon la oportunidad para reconocer lo cotidiano, eso que muchas veces se vuelve costumbre y parece quedar sin decir. “Te amo mucho y gracias por ser como sos conmigo. [...] Por siempre darme el pan de cada día, ser tan buena y te quiero mucho mami”, expresó uno de los entrevistados.

Otro mensaje tuvo el tono sencillo de quien no necesita demasiadas palabras para explicar un vínculo: “Primero que nada feliz día, te quiero un montón mami, gracias por siempre estar conmigo y siempre aguantarme, te quiero”.

Entre el movimiento del centro, las voces dejaron ver que detrás de cada saludo había una historia diferente. Algunas madres recibirán abrazos este domingo. Otras viven lejos. Y también están aquellas que ya no pueden escuchar esas palabras en persona, pero siguen presentes en los recuerdos de sus hijos.

“Allá estás con Carlos y con mi papi. Cuidate mucho, que Dios te bendiga [...] Chau vieja, te amo”, dijo una de las personas consultadas, con un mensaje dirigido a su mamá fallecida.

A pocos metros, otro sanjuanino también eligió enviar sus palabras hacia arriba. “Te mando un gran saludo al cielo, feliz día”, expresó. Fueron apenas unas palabras, pero suficientes para mostrar que el Día de la Madre también puede ser una fecha de ausencia, memoria y un amor que permanece.

Lo que muchas veces queda por decir

La propuesta también provocó sonrisas nerviosas y ojos húmedos. Una de las personas comenzó su mensaje con naturalidad, pero la emoción apareció en medio de la frase.

“Hola ma, quiero decirte que te amo, me estoy emocionando y te voy a dar una sorpresa muy pronto, muy muy pronto”, alcanzó a decir.

No hubo grandes discursos ni frases preparadas. La mayoría volvió sobre las mismas ideas: agradecer, reconocer la compañía y recordar que una madre estuvo presente en los momentos buenos y también cuando las cosas se hicieron más difíciles.

“Gracias por todo, gracias por darme la vida, gracias por tantos momentos lindos y por estar en las buenas y en las malas. Espero que pases un lindo día, te quiero mucho”, fue otro de los mensajes que quedó resonando entre quienes transitaban la peatonal.

También hubo lugar para ampliar el saludo a otras mujeres de la familia. Entre las dedicatorias aparecieron esposas, abuelas y “nonas”, porque la maternidad también atraviesa generaciones y toma distintas formas dentro de cada hogar.

Un “te quiero” en medio de la peatonal

Durante unos minutos, el microcentro dejó de ser solamente el lugar donde buscar un regalo. La pregunta obligó a frenar, pensar en una persona y transformar un sentimiento en palabras.

Algunos respondieron de inmediato. Otros necesitaron unos segundos y hubo quienes no pudieron evitar emocionarse. Sin embargo, casi todos terminaron en el mismo lugar: un “gracias”, un “te amo” o un “feliz día”.

En la previa de este domingo, los testimonios recogidos en la peatonal sanjuanina mostraron que detrás de cada obsequio existe algo imposible de envolver. Para quienes todavía pueden compartir una mesa, será una oportunidad de abrazar. Para quienes guardan a su madre en la memoria, quizás sea un día para volver a hablarle aunque no pueda responder.

Porque entre compras, flores y preparativos, las palabras más repetidas fueron también las más simples. Y quizá por eso tuvieron tanto peso: gracias por estar, gracias por cuidar, gracias por dar la vida y, sobre todo, te quiero.