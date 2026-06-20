Personal de Comando Sur secuestró en el departamento Rawson una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente desde el año 2021 por un hecho de hurto calificado.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control de rutina, cuando los efectivos entrevistaron a un hombre que circulaba a bordo de una Motomel Blitz 110 cc de color negro con gris.

Al verificar los datos del rodado en el sistema Sifcop, los uniformados constataron que la motocicleta presentaba una denuncia por sustracción, lo que motivó la inmediata intervención judicial.

Ante esta situación, se dio aviso al ayudante fiscal de turno de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), Dr. José Quiroga, quien dispuso el secuestro del vehículo.

El rodado fue retirado de circulación y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el origen del vehículo.

El procedimiento se enmarca en los operativos de control que llevan adelante las fuerzas de seguridad en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de detectar vehículos con irregularidades y prevenir delitos vinculados a la sustracción de rodados.