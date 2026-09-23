Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes en Pocito, luego de un procedimiento policial que se inició por el robo de varios elementos de una vivienda del Barrio San Martín 1. Los efectivos recuperaron dos teléfonos celulares y un cargador, además de una campera y un par de zapatillas que quedaron vinculados a la investigación.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50, en una vivienda ubicada en la manzana A del Barrio San Martín 1, en el departamento Pocito, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según la denuncia, una mujer de apellido Gonzales, de 31 años, sufrió la sustracción de tres celulares, una campera y un par de zapatillas.

Los celulares recuperados por la Policía pertenecen a la denunciante

La intervención comenzó cuando el personal policial que realizaba recorridas de prevención y seguridad recibió una comisión del operador de turno de Trueno Halcón, quien alertó sobre el hurto y aportó las características de los elementos sustraídos y de las personas que podrían estar involucradas.

A partir de esos datos, los efectivos desplegaron un operativo en distintos sectores de la zona. A las 3:15, personal policial que se encontraba en inmediaciones de la plaza del Barrio El Ciudadano observó a un hombre que reunía las características aportadas. Los uniformados procedieron a identificarlo y encontraron en su poder dos de los teléfonos celulares denunciados como sustraídos.

El sospechoso fue identificado como Sergio Santiago Moyano, de 27 años, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continuó durante la madrugada y permitió localizar cerca de las 4:10 a otro hombre. Los efectivos policiales realizaron una segunda intervención en inmediaciones de las calles Magallanes y Quiroga, donde aprehendieron a Franco Ramos, de 31 años.

Durante el procedimiento, Ramos tenía en su poder un cargador de color blanco cuya procedencia no pudo acreditar. De acuerdo con la información policial, las características del objeto coincidieron con las aportadas previamente en la denuncia.

En paralelo, personal de la base Calcuta colaboró con la entrevista a la damnificada y con la verificación de los elementos recuperados. Según se informó, los objetos coincidieron con las características brindadas por la mujer al momento de denunciar el hurto.

Ante la situación, los efectivos establecieron comunicación con la Base Acusatorio, desde donde intervino el ayudante fiscal David Peña. El representante del Ministerio Público Fiscal recibió los detalles del procedimiento y posteriormente se hizo presente en el lugar para dar inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como “Hurto Simple” y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia. Los dos aprehendidos quedaron vinculados a la investigación, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento permitió avanzar rápidamente sobre el hecho denunciado a partir de la alerta recibida durante las recorridas preventivas y la posterior localización de los sospechosos en distintos puntos de Pocito.