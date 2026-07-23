La investigación por el robo de garrafas ocurrido días atrás en una estación de servicio YPF de Rawson permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y derivó en el secuestro de otros objetos cuya propiedad no pudo ser acreditada durante un allanamiento realizado en Villa Hipódromo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la Dirección D-5 de la Policía de San Juan, en el marco de una causa por hurto que es investigada por el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio, cuando dos hombres ingresaron a una estación de servicio YPF y se llevaron siete garrafas de gas envasado de 10 kilogramos sin ejercer violencia. De acuerdo con la denuncia radicada en la Subcomisaría Villa Hipódromo, cinco de los envases estaban cargados y los otros dos vacíos.

También secuestraron un televisor.

A partir de distintas tareas investigativas, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y el cruce de información con bases de datos, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables. Según informó la Policía, se trata de dos hermanos de apellido Lucero, ambos mayores de edad y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas.

Con autorización de la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, el martes 22 de julio se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Villa Hipódromo.

Durante el operativo fueron recuperadas cuatro garrafas de 10 kilogramos identificadas como propiedad de YPF Gas. Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.

En el domicilio también encontraron una hachuela, un televisor Samsung de 50 pulgadas, una impresora HP y un taladro Black+Decker. Estos objetos quedaron secuestrados preventivamente debido a que sus ocupantes no pudieron acreditar su procedencia, conforme a lo establecido por el artículo 239 del Código Procesal Penal.

La investigación continúa para determinar el destino del resto de las garrafas robadas y definir la situación procesal de los sospechosos.