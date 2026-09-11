Dos procedimientos realizados por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 terminaron con el secuestro de dos camionetas que presentaban distintas irregularidades. Los operativos se realizaron en Pocito y Capital, donde los investigadores detectaron un vehículo con pedido de secuestro y otro completamente adulterado.

En ambos casos, los rodados quedaron a disposición de la Justicia y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar su situación.

Una Ford F-100 con pedido desde 2025

El primer procedimiento tuvo lugar en calle Vidart y Calle 6, Pocito, luego de una investigación relacionada con un pedido de secuestro vigente emitido por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Durante las tareas investigativas, el personal de D-5 detectó que una Ford F-100 roja se encontraba a la venta en un domicilio de la zona.

Los efectivos verificaron la vigencia del pedido y, tras recibir la orden de la Fiscalía, procedieron al secuestro del rodado. La camioneta fue trasladada a Central de Policía. De acuerdo con la información del procedimiento, el pedido judicial se encontraba vigente desde 2025.

Una Amarok con todas las medidas adulteradas

El segundo operativo se concretó en la zona de Aberastain y Rivadavia, Capital. Allí, los investigadores advirtieron una Volkswagen Amarok que circulaba con ambas chapas patentes apócrifas. Al entrevistar al conductor, los efectivos constataron además que presentó una cédula verde falsa.

Con autorización del poseedor, el personal especializado realizó una verificación del vehículo y revisó el chasis, el motor y el grabado de autopartes. Según el resultado del procedimiento, todas las medidas de seguridad se encontraban totalmente adulteradas.

La Justicia investiga la procedencia

A partir de las irregularidades detectadas, y siguiendo las directivas de la UFI Genérica, los investigadores procedieron al secuestro de la camioneta y de la documentación.

Ahora, personal especializado trabaja para establecer la legítima procedencia de la Volkswagen Amarok y determinar si el vehículo podría estar relacionado con otros hechos delictivos.

Los dos procedimientos forman parte de las tareas desarrolladas por la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 para detectar vehículos con pedidos judiciales o irregularidades en sus elementos identificatorios.