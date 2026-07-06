Un auto con pedido de secuestro por una causa de robo calificado fue recuperado en el microcentro de la Capital sanjuanina durante un operativo realizado por personal de la Brigada de Investigaciones Norte. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Fuentes policiales informaron que, tras diversas tareas investigativas, lograron establecer el paradero del vehículo en la intersección de las calles San Luis y Sarmiento. Se trata de un Peugeot 207 de color gris oscuro. Al verificar la documentación y consultar las bases de datos oficiales, los investigadores comprobaron que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente desde 2022.

La medida judicial había sido emitida por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Robos y Hurtos de la provincia de Mendoza, en el marco de una causa por robo calificado, tipificada en el Código Penal Argentino.

Una vez confirmada la situación legal del vehículo, la Fiscalía dispuso el secuestro del automóvil y su traslado a la sede de la Brigada de Investigaciones Norte, donde quedó resguardado mientras se completan las actuaciones judiciales correspondientes.

Posteriormente, el Peugeot será puesto a disposición de la Justicia mendocina, que continuará con la investigación iniciada tras el hecho delictivo ocurrido hace tres años. Desde la Policía destacaron que el hallazgo fue posible gracias al trabajo investigativo desarrollado por el personal de la Dirección Coordinación Judicial D-5, que permitió localizar el vehículo y dar cumplimiento a la medida judicial vigente.