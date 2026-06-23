Una investigación desarrollada de manera coordinada entre la Policía de San Juan y la Policía de Mendoza permitió recuperar en el departamento Rawson una motocicleta de alta cilindrada que registró un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto de vehículos. El rodado quedó a disposición de la Justicia mendocina para avanzar con su restitución al propietario.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes dependiente del departamento D-5 de la Policía de San Juan, quienes actuaron a partir de un requerimiento de colaboración formulado por la fuerza de seguridad de la provincia de Mendoza en el marco de una investigación judicial.

Luego de recibir la solicitud, el personal especializado desarrolló distintas tareas investigativas para determinar el posible paradero del vehículo. Como resultado de esas averiguaciones, los uniformados localizaron la motocicleta en la intersección de calles Estado de Israel y Salta, en el departamento Rawson.

En el lugar, los efectivos interceptaron el rodado, una motocicleta marca Bajaj Rouser de 200 centímetros cúbicos, color azul. Posteriormente, peritos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes realizaron la inspección técnica y verificaron los números identificatorios del vehículo.

La comprobación confirmó que la motocicleta registró un pedido de secuestro vigente por una causa caratulada "Hurto de vehículos", que fue investigada por la Oficina Fiscal Virtual de Mendoza bajo la intervención del ayudante fiscal Gonzalo Rodrigo Maldonado.

De acuerdo con la información oficial, la medida judicial había sido emitida el 5 de septiembre de 2024, por lo que el rodado permanecía bajo búsqueda desde entonces.

Una vez confirmada la situación legal de la motocicleta, los efectivos procedieron a su secuestro preventivo y notificaron a las autoridades judiciales competentes de la provincia de Mendoza.

Por disposición de la Justicia, el vehículo quedó a resguardo y a disposición de las autoridades mendocinas, que continuarán con las actuaciones correspondientes para concretar la restitución al damnificado y avanzar con la investigación destinada a establecer cómo el rodado llegó hasta territorio sanjuanino.