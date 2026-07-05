Una motocicleta que había sido denunciada como robada en la provincia de Buenos Aires fue recuperada en San Juan, luego de ser encontrada abandonada en una calle del barrio Costa Canal 1, en Capital.

El hallazgo se produjo durante una recorrida preventiva de personal de la Comisaría 2ª por calle Rogelio Cerdera. A la altura del 288, los efectivos observaron una Honda Wave 110 cc tirada sobre la calzada y sin chapa patente colocada.

Al revisar el rodado, los policías detectaron que no tenía tambor de arranque y que parte de los plásticos presentaban signos de adulteración, por lo que avanzaron con las consultas correspondientes para establecer su procedencia.

A través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por una denuncia radicada en Buenos Aires.

Tras la constatación, el vehículo fue trasladado a la sede de la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.