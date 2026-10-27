Personal de la Comisaría 10ª encontró elementos en un terreno ubicado en calle Enfermera Medina y calle 3, junto al barrio Peniel. Los objetos quedaron vinculados a una denuncia por hurto y la Justicia dispuso su devolución al damnificado.

La investigación de un hurto denunciado en el departamento 25 de Mayo permitió recuperar una bicicleta y una bomba de agua que habían sido abandonadas en un descampado. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 10ª, quienes localizaron los elementos durante un rastrillaje realizado en un terreno situado en inmediaciones del barrio Peniel.

Según la información policial, el personal que trabajó en tareas investigativas obtuvo datos sobre dos sujetos que habrían dejado distintos efectos en un descampado ubicado en la intersección de calle Enfermera Medina y calle 3. A partir de esa información, los uniformados se trasladaron hasta el lugar para verificar la situación.

Una vez en el terreno, los efectivos realizaron un rastrillaje y encontraron una bicicleta marca Top Mega, rodado 26, de color negro con rojo, además de una bomba de agua pequeña, de color amarillo. Ambos elementos fueron secuestrados debido a que presentaban características que permitieron vincularlos con una causa judicial en trámite.

De acuerdo con los datos del procedimiento, los objetos guardarían relación con el Legajo N.º 118/26, caratulado “C/Hurto”. El hallazgo permitió incorporar los elementos recuperados a las actuaciones y avanzar con las medidas correspondientes para establecer su procedencia.

Tras el secuestro, el personal policial realizó las consultas pertinentes con la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad, que intervino en el caso. Luego de evaluar la situación, desde la fiscalía se dispuso la devolución de los efectos al denunciante, una vez cumplidas las formalidades legales correspondientes.

De esta manera, la bicicleta y la bomba de agua fueron restituídas al damnificado, mientras que el procedimiento se incorporó a las actuaciones vinculadas con la denuncia por hurto.

El operativo se desarrolló a partir de información obtenida durante las tareas investigativas de la Comisaría 10° y permitió recuperar dos elementos que podrían aportar datos de interés para esclarecer el hecho denunciado en 25 de Mayo.