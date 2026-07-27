Un hombre denunció el robo de $8.700.000 en efectivo y numerosas herramientas en 25 de Mayo. La investigación derivó en allanamientos simultáneos, el secuestro de distintos objetos y la vinculación de un sospechoso con la causa. Sin embargo, el dinero todavía no fue recuperado.

La denuncia fue presentada durante la tarde del 7 de julio de 2026. El damnificado informó que desconocidos le sustrajeron tres anchadas con sus respectivos cabos, cuatro palas de puntear, dos horquetas y dos hachas. También aseguró que se llevaron los $8.700.000 que guardaba en efectivo.

A partir de la presentación, efectivos de la Brigada de Investigación de la Comisaría 10º comenzaron a reunir información sobre el robo y otros hechos delictivos registrados en la jurisdicción. Las pruebas obtenidas permitieron identificar a posibles involucrados y solicitar allanamientos en diferentes domicilios.

Elementos recuperados

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea y permitieron secuestrar una anchada con cabo de madera, una pala de puntear, otra pala con punta de corazón y un tacho azul de 200 litros.

Durante los operativos también encontraron un arco deportivo profesional de color camuflado, cuatro flechas de aluminio y un estuche de cuero marrón. A esto se sumó una heladera portátil celeste con su correspondiente cargador.

En uno de los domicilios fue localizado Miguel Paredes Ortiz, quien quedó vinculado a la investigación. El ayudante fiscal Carlos Yanzón dispuso que fuera notificado de la causa y ordenó convocar al damnificado para reconocer los elementos encontrados.

El denunciante se presentó posteriormente en la dependencia policial e identificó como propios los objetos relacionados con el robo. La Justicia también solicitó la realización de peritajes para incorporar los resultados al expediente.

La investigación continúa para determinar dónde se encuentran los $8.700.000 denunciados como sustraídos y establecer si otras personas participaron del hecho