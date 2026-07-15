Un hombre de 48 años fue aprehendido este lunes por la tarde luego de intentar sustraer prendas de vestir de un comercio ubicado en el centro sanjuanino. El procedimiento se desarrolló en la jurisdicción de la Comisaría 3ª y concluyó con la recuperación de parte de los elementos denunciados como robados, además del inicio de una causa bajo el procedimiento especial de flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 cuando efectivos que integraban el Operativo Zona Comercial Centro patrullaron la zona de calle Tucumán y avenida Libertador. En ese momento, empleados del local de indumentaria "Amira" alertaron al personal policial sobre un hombre que sustrajo una camiseta y otras prendas de vestir para luego retirarse rápidamente del comercio.

Con los datos aportados por los trabajadores, los uniformados obtuvieron una descripción física y de la vestimenta del sospechoso. A partir de esa información desplegaron un operativo cerrojo en los alrededores con el objetivo de impedir que escapara del microcentro.

Minutos después, los efectivos localizaron a un hombre que coincidió con las características informadas en la intersección de calle Tucumán y avenida Libertador. Allí lo interceptaron y realizaron una requisa de urgencia, procedimiento durante el cual encontraron entre sus pertenencias una camiseta de color celeste y blanca que, de acuerdo con la denuncia realizada por el comercio, correspondió a una de las prendas sustraídas instantes antes.

El sospechoso fue identificado por la Policía como Usuna, de 48 años. Tras corroborar las circunstancias del hecho y el secuestro de la prenda, los efectivos concretaron su aprehensión y lo trasladaron a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Fuentes policiales informaron que la intervención quedó en manos del procedimiento especial de Flagrancia, mecanismo previsto para aquellos delitos en los que el presunto autor fue sorprendido inmediatamente después de la comisión del hecho y existieron elementos suficientes para avanzar con la investigación judicial.

La rápida intervención del personal del Operativo Zona Comercial Centro, sumada al aviso de los empleados del local, permitió localizar al sospechoso a pocas cuadras del comercio y recuperar la camiseta denunciada como sustraída. La investigación continuó para determinar si el hombre logró llevarse otros elementos del negocio o si actuó solo al momento del intento de robo.