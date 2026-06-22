Efectivos de la División Policía Rural recuperaron este fin de semana distintos elementos robados tras concretar dos allanamientos en el departamento Caucete, en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad. Los procedimientos fueron ordenados por la UFI correspondiente y permitieron esclarecer parcialmente los hechos denunciados.

Durante los operativos, el personal policial secuestró un aire acondicionado marca LG tipo split de 3200 frigorías, completo con unidad interior y exterior, de color blanco. El equipo había sido sustraído del Centro de Salud San Agustín Roscelli, ubicado en la zona de La Puntilla, y fue reconocido posteriormente por sus responsables.

Además, los uniformados recuperaron una consola potenciada marca Novik, de 400 watts y color rojo, que también había sido denunciada como robada. Ambos elementos fueron identificados por sus propietarios y restituidos por disposición del fiscal interviniente, en este caso el Dr. Miguel Gay.

En el marco de los mismos procedimientos, los efectivos incautaron un parlante de 8 pulgadas, de color negro, con la inscripción “Pressure Horan”, junto a su correspondiente cable y ficha tipo plug. Este equipo quedó en depósito en la sede de la División Policía Rural, a la espera de que alguna persona pueda acreditar su propiedad.

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de tareas investigativas orientadas a combatir el robo de bienes en zonas rurales y urbanas del departamento. La causa continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en relación a los hechos investigados.