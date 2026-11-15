Personal de la Unidad Rural N° 2 – Las Lomitas recuperó un caballo que había sido sustraído en el departamento Albardón. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por abigeato, tras una denuncia radicada en la Comisaría 18°.

La causa contó con la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. A partir de distintas averiguaciones en la zona, los efectivos lograron identificar el domicilio donde se encontraba el animal y procedieron a su secuestro.

Las características del caballo recuperado

Según el informe policial, se trata de un equino de pelaje alazán, con un lucero en la frente y patas blancas. El animal fue valuado en una suma aproximada de $2.000.000.

Por disposición del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, el caballo fue trasladado a un corral ubicado en Callejón Arévalo. Allí quedó en calidad de depositario judicial.

En cuanto al hombre que tenía el animal, la Policía informó que es mayor de edad y quedó a disposición de la UFI interviniente.