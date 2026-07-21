Efectivos de la Comisaría 31ª de Las Chacritas recuperaron un televisor que había sido robado del interior de una vivienda ubicada en el Loteo Municipal, en el departamento 9 de Julio.

El procedimiento se inició luego de que el personal policial fuera comisionado por un llamado que alertaba sobre disturbios en la vía pública. Al arribar al lugar, una mujer de 27 años manifestó que, al regresar a su casa, descubrió que delincuentes habían ingresado a la propiedad y sustraído varios elementos.

Según la denuncia, los autores del hecho se llevaron un televisor LG de 43 pulgadas, un parlante marca Stromberg, alimentos y ropa de niño. Además del robo, la damnificada constató daños en el cierre perimetral de la vivienda y en la ventanilla de un Fiat 128 que se encontraba fuera de uso dentro del patio.

Tras recibir la denuncia, los efectivos de la Comisaría 31ª realizaron tareas investigativas y un rastrillaje en las inmediaciones del domicilio. Como resultado del operativo, lograron encontrar el televisor sustraído, que había sido escondido entre las malezas de un descampado lindero a la vivienda.

El artefacto fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para ser restituido a su propietaria, mientras la investigación continúa para identificar a los responsables del robo y recuperar el resto de los elementos denunciados como sustraídos.