Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 recuperó una motocicleta de 110 cc que había sido denunciada como robada en Rawson. El procedimiento se concretó alrededor de las 00 de este miércoles, en inmediaciones de las calles Las Vicentinas y Martín Fierro, cuando los efectivos detectaron el rodado sin patente y con los plásticos de la carrocería repintados.

Según la información policial, al intentar entrevistar al conductor, este adoptó una actitud evasiva y escapó. Tras recorrer aproximadamente 50 metros, abandonó la moto y continuó la huida a pie por los fondos de los inmuebles de la zona.

La moto tenía pedido de secuestro

Luego de que el conductor escapara, los investigadores verificaron los códigos identificatorios del cuadro y del motor mediante el sistema SIFCOP. Así establecieron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por una denuncia de sustracción realizada el 14 de octubre.

El robo había ocurrido en una vivienda del barrio Belgrano, en Rawson, perteneciente a la familia Frías. De acuerdo con los testimonios incorporados al caso, la moto había sido sustraída durante la madrugada desde el fondo del inmueble.

El rodado fue devuelto a su dueña

Con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad, se dispuso el secuestro de la motocicleta para completar las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el vehículo fue restituido a su legítima propietaria. Hasta el momento, la información policial difundida no precisó la identidad del conductor que escapó ni si fue localizado tras el operativo.