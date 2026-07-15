Una motocicleta que delincuentes sustrajeron en el barrio Juana Manso, en Rawson, fue recuperada pocas horas después gracias a un operativo de recorridas preventivas que realizó personal policial en la zona. El procedimiento permitió que el propietario volviera a tener su rodado el mismo día en que sufrió el robo.

El hecho comenzó alrededor de las 16:30, cuando efectivos que patrullaban la jurisdicción recibieron una comunicación del operador del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem), quien los comisionó hacia el barrio Juana Manso tras la denuncia de un vecino por la sustracción de una motocicleta.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a un hombre de 39 años, quien relató que aproximadamente a las 13:30 dejó estacionada su motocicleta marca Siam, de colores rojo, negro y blanco, en el pasillo del monoblock donde reside. El damnificado explicó que el rodado permaneció asegurado únicamente con la traba de seguridad y que, cuando salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo, constató que autores desconocidos la habían sustraído.

Para llevarse la moto el ladrón violentó el tambor de arranque.

Tras advertir la desaparición del vehículo, el propietario dio aviso al sistema de emergencias 911, lo que activó el despliegue policial en distintos sectores de la jurisdicción. A partir de ese momento, los efectivos realizaron recorridas de prevención y búsqueda con el objetivo de localizar el rodado denunciado.

Mientras los policías continuaron con las actuaciones y recepcionaron la denuncia, personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo informó por frecuencia radial que durante un recorrido preventivo por el interior del mismo barrio encontró una motocicleta cuyas características coincidieron con las aportadas por el denunciante.

Inmediatamente, los efectivos se trasladaron hasta el lugar del hallazgo junto al propietario de la moto. Una vez allí, el hombre reconoció el vehículo sin dudar como de su propiedad, por lo que los uniformados realizaron las actuaciones correspondientes para acreditar la pertenencia del rodado y avanzar con las diligencias judiciales.

La rápida intervención policial permitió recuperar la motocicleta pocas horas después de que delincuentes la sustrajeron, evitando que fuera trasladada a otro sector o que ingresara al circuito de comercialización ilegal de autopartes o vehículos.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad, que intervino para continuar con la investigación, establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho e identificar a la persona o las personas que participaron en la sustracción de la motocicleta. Hasta el momento no trascendió la detención de sospechosos vinculados con el caso.