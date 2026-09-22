Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, dependiente de la División Delitos, secuestró una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde el 31 de enero de 2025.

El procedimiento se realizó el pasado sábado en la intersección de calle Caseros y Lateral de Avenida Circunvalación, en Capital. Los pesquisas advirtieron que una motocicleta circulaba con una chapa patente apócrifa.

También tenía documentación falsa

Al entrevistar al conductor, los efectivos solicitaron la documentación del rodado. El hombre exhibió papeles que también resultaron ser falsos.

Ante las sospechas, los investigadores realizaron una inspección visual de la numeración del cuadro y del motor. En ese procedimiento constataron que ambos conservaban los guarismos originales de fábrica.

La moto tenía pedido de secuestro

Los efectivos ingresaron los números al sistema de consultas para verificar la procedencia del rodado. De esta manera establecieron que la motocicleta había sido sustraída el 31 de enero de 2025.

El robo había ocurrido en el interior de un domicilio ubicado en Colonia Rodas, departamento Rawson. Desde entonces, el rodado contaba con un pedido de secuestro vigente.

El secuestro del rodado

Por directivas de la UFI Delitos Contra la Propiedad, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta y de la documentación apócrifa. Todo fue trasladado hasta Central de Policía para continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, se hizo presente en la dependencia el legítimo propietario y damnificado por el robo. Tras acreditar la titularidad con la documentación correspondiente, recuperó su motocicleta.