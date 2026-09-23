La Brigada de Investigaciones Este recuperó una motocicleta que había sido robada durante la madrugada de este martes en el departamento 25 de Mayo. El rodado fue localizado horas después, oculto en un zanjón ubicado en calle 8, a pocos metros de calle Enfermera Medina.

El robo se produjo entre las 00:00 y las 05:30, en calle 7, entre calles 20 y 21. La víctima realizó la denuncia y desde la Comisaría 10ª emitieron una nota de colaboración para solicitar la intervención de los investigadores.

La moto estaba escondida

A partir de la denuncia, el personal de la Brigada de Investigaciones Este comenzó las tareas para intentar establecer el paradero del vehículo y esclarecer el hecho.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron localizar la motocicleta en un zanjón de calle 8, en inmediaciones de Enfermera Medina. El rodado se encontraba oculto en ese sector.

Se trata de una Okinoi Street 150 cc, de color negra con amarillo, que había sido denunciada como sustraída durante la madrugada.

Una vez encontrada, la motocicleta fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó bajo la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que deberá determinar las circunstancias del robo y quiénes estuvieron involucrados en la sustracción del rodado.