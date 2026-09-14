El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16:45, cuando efectivos del Comando Sur realizaban recorridas de prevención y seguridad en Pocito.

Durante el operativo, los policías fueron alertados de que un hombre de 37 años había observado su motocicleta, denunciada como robada, estacionada en la vía pública.

Ante la situación, los efectivos se trasladaron hasta el interior del barrio San Martín I, donde encontraron una motocicleta Motomel DLX de color negro, sin chapa patente y con características similares a las del rodado denunciado.

Confirmaron que era la moto robada

Los policías consultaron a vecinos de la zona para intentar determinar quién había dejado la motocicleta en el lugar. Sin embargo, ninguno manifestó haber circulado en ella ni aportó información sobre su procedencia.

Luego, los efectivos verificaron el número de motor del rodado y constataron que coincidía con el de la motocicleta denunciada como robada.

Ante la confirmación, procedieron al secuestro del vehículo.

La Justicia autorizó la entrega

Por el procedimiento se realizó una consulta a la UFI Delitos contra la Propiedad, que intervino en la causa.

Tras las actuaciones correspondientes, se dispuso avanzar con la entrega de la motocicleta a su propietario.